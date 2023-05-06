محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام سير امتحانات نهاية العام

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انتظام سير امتحانات الترم الثاني بجميع صفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة من ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والتي انطلقت صباح اليوم السبت، وتستمر حتى ١٨ مايو الجاري على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

من جهته، أكد محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الاستعداد وتجهيز المدارس واللجان التي سيتم أداء الامتحان بها، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وأوضح بحيري، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الرابع الابتدائي ٣٧١٢٤، أما الصف الخامس الابتدائي ٣٥٢٧٩ طالبًا، وطلاب الصف السادس الابتدائي ٣٢٧٧٧، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الأول الإعدادي ٣٣٩٩٧ طالبًا، أما الصف الثاني الإعدادي ٢٩٤٥٧، فيما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي العام ١٠٣٣٨ طالبًا، والصف الثاني الثانوي العام ٨٩٧١ طالبًا، كما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي الزراعي ٤٤٨١ طالبًا والصف الثاني الثانوي الزراعي ٣٥٤٩ وعدد الطلاب الصف الرابع الثانوي الزراعي ٩٩ طالبًا.

كما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي الصناعي ٤٦٦٥ طالبًا والصف الثاني الثانوي الصناعي ٣٨١٦ والصف الرابع الثانوي الصناعي ١٥٠ طالبًا، فيما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي التجاري ٢٨٨٦ والصف الثاني الثانوي التجاري ٢٤٣٥ طالبًا، والصف الرابع الثانوي التجاري ١٦٣ طالبًا، كما تقدم لامتحان الصف الأول الثانوي الفندقي ١٦٨ طالبًا، والصف الثاني الثانوي الفندقي ٣٩ طالبًا.

وأشار بشارة، إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب بجميع اللجان وتوفير سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية الجيدة للفصول الدراسية هذا إلى جانب ضبط اللجان لمنع الغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ولفت إلى منع استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش، سواء من الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، موجهًا بضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل لجان الامتحانات؛ وذلك لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وأشار بحيري، إلى أن انتظام سير امتحانات اليوم دون حدوث أي تجاوزات أو مشاكل وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وفي مستوى الطالب المتوسط وخالية من التعقيد أو الغموض ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.