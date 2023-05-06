السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد آلاف الزوار على حدائق ومتاحف الري بالقناطر الخيرية.. صور

توافد الزوار على
توافد الزوار على حدائق ومتاحف الري بالقناطر

يتواصل توافد آلاف المواطنين على حدائق ومتنزهات وزارة الموارد المائية والري يوميا، خاصة حدائق القناطر الخيرية، وأيضا زيارة المركز الثقافي الإفريقي والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية، ونقطة المشاهدة بالسد العالي، بعد انتهاء أعمال التطوير والتحديث لمختلف الحدائق والمتنزهات .

توافد الزوار على حدائق ومتاحف الري بالقناطر الخيريه

كما يستمتع آلاف الزوار فى حدائق الري بالقناطر الخيرية، بالمناظر الطبيعية فى أحضان الطبيعة الخلابة والمناطق الخضراء والأشجار النادرة.

توافد الزوار على حدائق ومتاحف الري بالقناطر الخيريه

إضافة إلى ذلك، تستكمل وزارة الري أعمال التطوير والنظافة لتوفير كافة الخدمات المختلفة وسبل الراحة للمواطنين والزوار طوال أيام الأسبوع وخاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يزيد فيها الإقبال على زيارة الحدائق والمتنزهات. 

توافد الزوار على حدائق ومتاحف الري بالقناطر الخيريه

كما تعد حدائق الري بالقناطر الخيرية من أبرز وأشهر وأعرق الحدائق التي يقبل المصريون على زيارتها يوميا، فى أعياد الفطر وعيد الأضحى وعيد شم النسيم وأيام الأجازات الرسمية والأسبوعية.

توافد الزوار على حدائق ومتاحف الري بالقناطر الخيريه
توافد الزوار على حدائق ومتاحف الري بالقناطر الخيريه
ألاف المواطنين الحدائق والمتنزهات الخدمات المختلفة القناطر الخيرية الطبيعة الخلابة المركز الثقافي الأفريقي الموارد المائية والري النصب التذكاري

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