جامعة حلوان: انتهاء مخطط تحويل كليتي التربية الرياضية لنوادِ بنسبة 70%

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ضرورة تحقيق التشابك بين كليتي التربية الرياضية من أجل تحقيق أهداف الجامعة في إنشاء ناد رياضي اجتماعي، لافتا إلى أن كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان هي أساس بناء النوادي الرياضية في مصر، وأن هناك مخططا لتحويل هذه الكليات لنواد رياضية، حيث تم الانتهاء من نحو ٧٠٪ من المخطط، واتخاذ موافقة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وجاري العرض على وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور السيد قنديل- خلال لقائه مع أعضاء مجلسي كليتي التربية الرياضية بنين وبنات- إن هناك تغيرا نوعيا في فلسفة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك اهتماما كبيرا بمجالات الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي والتدريب والتأهيل الرياضي، وأن الدولة تدعم بصورة كبيرة الرياضة والتي بدورها تنعكس على الصحة العامة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن ممارسة الرياضة تعد وقاية وعلاجا، وأن هناك إجماعا على مسمى علوم الرياضة، وأن هذا الأمر لا يعنى إغفال للتربية الرياضية ولكن ستكون ضمن البرامج المتاحة بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضية جامعة حلوان يتضمن إنشاء ناد رياضي في المقرات الآتية بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفي جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان وستتضمن ملاعب رياضية وحمامات سباحة.

ونوه قنديل إلى ضرورة عمل مجلس مشترك بين الكليتين، توحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام إمكانات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان ومؤتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.

وشدد رئيس جامعة حلوان على دعم الجامعة الكامل وتلبيتها لكافة الاحتياجات المطلوبة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا ويزداد الاهتمام بالرياضة.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانات الكليات الرياضية لدينا، وهي من أقدم وأعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معدا ومؤهلا لسوق العمل المحلي والدولي.

عقد اللقاء بحضور الدكتور عماد العرباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، الدكتورة أمل عبد الله عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وأعضاء مجلسي كليتي التربية الرياضية، أمين عام الجامعة، الأمناء المساعدين.