السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خبير أثرى لصالون التنسيقية: الأفروسنتريك أضحوكة ولدينا ردود علمية موثقة على ادعاءاتها

صالون التنسيقية
صالون التنسيقية

قال خالد سعد، الخبير الأثري بوزارة السياحة، ردًا على ما وصفه بأضحوكة الأفروسنتريك: "إننا أعظم دولة في الفنون والفلك والعلوم والآثار، لدينا خير دليل، المصري القديم كان واضحًا في توضيح كل الأشكال والتفاصيل الأجنبية التي كانت تدخل مصر، فحدود مصر كانت موجودة في برديات من قبل الحروب العالمية وكانت تسمى المملكة المصرية".

وتابع خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "الأفروسنتريك... محاولات مستمرة للسطو على الحضارة المصرية": "لدينا ردود علمية موثقة على ادعاءات الأفروسنتريك".

وأضاف الخبير الأثري بوزارة السياحة والآثار أن هناك جهات تقوم بدراسة الحضارة المصرية، ودراسة علوم المصريين القدماء.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سعد الخبير الأثري بوزارة السياحة، وأحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولطفي سلمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات حول القضايا التي تتم مناقشتها ضمن أجندة الحوار الوطني.

خالد سعد وزارة السياحة الأفروسنتريك المصري القديم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحضارة المصرية وزارة السياحة والآثار وزير الثقافة

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