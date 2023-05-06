كاتبة صحفية: بريطانيا تحافظ على تاريخ الملكية وطرق تتويج الملوك

قالت منال لطفي، الكاتبة الصحفية، إن بريطانيا تحافظ على تاريخ الملكية وطرق تتويج الملوك، مؤكدة أن الأجواء في لندن احتفالية، والحفل ضم العديد من ملوك أوروبا ورؤساء الدول.

وأضافت «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا مرت في الآونة الأخيرة بالعديد من الأزمات، مثل وفاة الملكة وتغييرات في المؤسسات وتقلبات سياسية كبيرة.

وتابعت: "بعد كل هذه الاضطرابات لمدة 4 أعوام فإن لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث احتفالية بالنسبة لعدد كبير من البريطانيين".

كاتبة صحفية: هناك شرائح لا تؤيد النظام الملكي البريطاني

وأشارت إلى أن هناك شرائح لا تؤيد النظام الملكي البريطاني، لكن مع ذلك هناك أجواء احتفالية كبيرة بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا.

واستكملت: "العديد من المنازل تزينت، والمواطنون وضعوا صورًا وأعلاما للملك في شرفات البيوت يوم التتويج"، موضحة أن المعترضين على النظام الملكي البريطاني موجودون منذ الصباح الباكر يرتدون القمصان الصفراء ويتمنون في يوم من الأيام أن تتحول بريطانيا من الملكية إلى الجمهورية.