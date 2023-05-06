رفع 150 طن مخلفات و39 محضر بيئة وإشغال طريق خلال حملات مكثفة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وقامت برفع 150 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتحرير 39 محضر بيئة وإشغال طريق.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة التابعة للوحدات المحلية بقرى البرجاية ونزلة حسين ودمشير وحي وسط وغرب المدينة وبني محمد سلطان، كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة.

وتم رفع ١٥٠ طنًا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بشوارع و أروقة حي وسط المدينة و من شارع الحريه و كورنيش النيل و من منطقة اولاد الشيخ و منطقة الشونية وتم نظافة مداخل عزبة زكريا ومنطقة الشئون و المدخل الغربي لقرية دمشير و منطقة المستودع ورفع المخلفات من عزبة زكريا إلي عزبة الشيخ علاء بدمشير و رفع القمامة من نقاط التجمع بالبربخ و المحولات و طريق مصر اسوان الزراعي امام قريه ماقوسه و الشوارع قبلي و بحري بكدوان و ترعة النسوان و تم ري المسطحات الخضراء بطريق مصر اسوان الزراعي امام قريه ماقوسه وامام قرية الحواصليه.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم تحرير ٣٩ محضر انذار بيئه و أشغال ببني محمد سلطان و تم نظافة شوارع ابو فيلو و امام مبنى الإذاعة والتلفزيون والقري التابعة لنزلة حسين و تم نظافة شوارع الرئيسيه و الفرعية بالبرجاية و دماريس و صفط اللبن وتم نقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات النظافة لرفع كفاءة المنظومة وتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضار لشوارع المدينة والقري التابعة لها مشيرا إلي أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري بالمتابعة الدورية لرفع كافة المخلفات و الأتربة و القمامة المتواجدة بقري و احياء المنيا للنهوض بمنظومة النظافة لتنال رضا المواطنين.

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