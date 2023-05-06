91 عاما من الإنجازات.. "مصر للطيران" تبرز توسعة شبكة خطوطها وتحديث أسطولها

قالت مصر للطيران، إن الشركة استكملت خطة تحديث أسطولها الجوى باستلام طائرتين من طراز A321neo من أصل 7 طائرات من نفس الطراز، لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التي تضم هذه الطراز إلى أسطولها، في متابعة لخطتها الطموحة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح أفاق جديدة حول العالم، حيث تدشن خطا جديدا من القاهرة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، وذلك اعتبارًا من14مايو 2023.

جاء ذلك في تقرير بمناسبة الاحتفال بمرور 91 عاما على إنشاء مصر للطيران، كونها الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وسابع شركة طيران في العالم تحتفل هذا العام بعيدها 91، حيث تم تأسيسها في السابع من مايو عام 1932.

وأعلنت مصر للطيران أنها بصدد إضافة رحلات مباشرة جديدة لضم نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة خطوطها الجوية بدءً من ٣ يونيو المقبل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيوأرك ليبرتي الدولي، كما ستشهد الفترة القادمة إفتتاح عدة خطوط جديدةمباشرة حول العالم.

أما فى مجال الشحن الجوى تم توقيع اتفاقية تعاون بين مصر للطيران للشحن الجوي وسيفا العالمية في مجال نقل البضائع بين عدة دولفي أفريقيا وأوروبا والأمريكتين لتعزيز التعاون في مجال الشحن الجوي، ولجذب المزيد من العملاء، كما تسلمت مصر للطيران للشحن الجوي طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، حيث تعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذهالطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية منطائرات الشحن الجوي 4 طائرات، ومن منطلق المسئولية المجتمعية لمصر للطيران، قامت الشركة بنقل سلسلة من شحنات اللحوم المبردة بواقع 55 طنا للشحنة علي متن طائرتها من طراز A330-200 من العاصمة التشادية نجامينا إلي جمهورية مصر العربية.

وفيما يخص المكانة العالمية للشركة الوطنية مصر للطيران، حصلت على المركز الخامس بين شركات الطيران الأكثر تشغيلا للرحلات الجوية منوإلي اسطنبول بناءً على التقييم والإحصائيات التى قام بها مطار اسطنبول خلال عام 2022، وقد منح مطار أثينا جائزة لمصر للطيران ضمن شركات الطيران الأسرع تعافياً من جائحة كورونا، كما تم اختيار الناقل الوطني مصر للطيران ضمن شركات الطيران التى تعافتبشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا ، واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران و نجاحها في استمرار تشغيلالرحلات وكثافة الركاب، ونجحت الشركة القابضة لمصرللطيران فى تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) دون أية ملاحظات أو نقاطعدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA).

كما حققت مستشفى مصر للطيران خلال الأعوام الماضية نجاحات وانجازات ولازالت تحقق المزيد من التقدم في مختلف المجالات الطبية، حيث عقدت مستشفى مصر للطيران عدة شراكات مع كبرى الكيانات الطبية العالمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتقديم خدمة طبية موثوقة يستحقها كل عامل بهذا الصرح الوطني الكبير، حيث شهد وزراء الطيران والصحة والتعليم العالي مؤخرًا افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمستشفى مصر للطيران احتفالًا بمرور 40 عاماً على إنشائها، ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذي تعقده مستشفى مصر للطيرانفي إطار بحث المستجدات العلمية في مختلف المجالات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي.