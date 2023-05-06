حبس متهمين بسرقة بطاريات السيارات بالساحل

قررت نيابة الساحل اليوم السبت، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، بهدف بيعها والتربح والكسب منها.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الساحل من ضبط شخصين "لهم معلومات جنائية"، لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، واعترقا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كل البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية"، مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.