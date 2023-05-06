وكيل "تعليم كفر الشيخ": لا مشاكل في امتحانات النقل

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للصفوف الأول الثانوي والسادس الابتدائي والأول الثانوي تعليم فني وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 27066 طالبا بالصف الأول الثانوي امتحانات مادة اللغة العربية ، ةوأدى 70109 طالب وطالبة في الصف السادس الابتدائي في امتحان مادتي واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، وأدى 30764 طالب وطالبة في الصف الأول تعليم فني في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للتعليم الصناعي والزراعي والفندقي ومادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية للتعليم التجاري.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات، والصف السادس الابتدائي بمدرسة السلام التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية كما تفقد كنترول المدرسة، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي والأول الثانوي والأول تعليم فني بمدرسة السلام الابتدائية من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.



وأشار إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وجرى التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، و مع التشديد علي عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.