"الزراعة": إنتاج 6 أصناف جديدة عالية الجودة من القمح والأرز والذرة

قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر إنتاج تقاوي الأرز والذرة والقمح في محطات الوزارة طبقًا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة، بالتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من القمح والأرز والذرة.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم إنتاج صنف سوبر 3 من الأرز وذرة صفراء هجين فردي 168 وهجين ثلاثي 368، وهجين ثلاثي 321، وفي الموسم الشتوي سنقوم بإنتاج تقاوي القمح من الأصناف عالية الإنتاجية مثل سخا 95 ومصر 4، وأنه اعتبارًا من الموسم المقبل ستكون شكارة التقاوي في الأسواق باسم الإدارة المركزية للمحطات.

وتابع أن إدارة المحطات تتابع حاليًا حصاد القمح في جميع المحافظات وكذلك محاصيل البنجر والشعير والكتان والفول البلدي، وتجهز للتعاقدات على تقاوي القمح الخام لصالح قسم بحوث القمح والإدارة المركزية للمحطات ومعهد المحاصيل الحقلية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، كما أن التعاقدات تشمل القمح التجاري الذي يتم توريده للصوامع التابعة لوزارة التموين لإنتاج رغيف الخبز، إلى جانب عمل تراخيص لإنتاج وتجارة التقاوي.

من جهته، أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة تتابع زراعة مليون و١٠٠ ألف فدان بمحصول الأرز مستهدفة هذا العام، منها ٧٢٤ ألف فدان بالأراضي القديمة وتروى بمياه النيل، و٣٥٠ ألف فدان في الأراضي المتأثرة بالملوحة والأراضي التي تقوم بزراعة الأرز الجاف أو بالطريقة الجافة، وتتم زراعة الأرز هذا العام في ٩ محافظات منها ٥ محافظات أساسية هي كفرالشيخ والبحيرة والشرقية والغربية والدقهلية إلى جانب ٤ محافظات ساحلية هي دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية.

وقال الرفاعي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المزارعين بدأوا تجهيز المشاتل في ١٥ أبريل، والزراعة في ٢٠ أبريل، وتتواصل حتى منتصف مايو المقبل بالشتل، أما الزراعة بنظام البدار تستمر حتى نهاية شهر مايو، وتم إعطاء تقاوي الأساس للشركات التي تنتج تقاوي معتمدة وتقوم بالتوقيع مع المزارعين.