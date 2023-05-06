السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شئون الحرمين" تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

قدّمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام، من تنظيم وإدارة حشود، وتوجيه القاصدات، ومساعدتهن على تأدية أداء مناسك عبادتهن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن موظفات الرئاسة يقمن بالإشراف على المصليات النسائية المخصصة داخل المسجد الحرام وبصحن المطاف، عبر منهجية عالمية للتنظيم، وضبط المسارات لضمان وصول المعتمرات والزائرات إلى صحن المطاف والمسعى ومصلى ركعتي الطواف والمصليات الأخرى بأيسر الطرق وأسهلها، كما تضافرت الجهود بين جميع الوكالات ذات العلاقة لضمان تنقل القاصدات والمعتمرات لأداء مناسكهن التعبدية ومتابعة انسيابية حركتهن داخل المسجد الحرام مع التنسيق فيما بينهن.

كما تتم الأعمال من خلال فريق عمل على مستوى تعليمي وعملي عالٍ، للقيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تفويج الحشود النسائية ومتابعة سيرها وتقديم الخدمات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بهدف الرقي بمستوى الخدمة وتجويدها، حيث يعمل الفريق على تقديم التوجيه المكاني المخصص للقاصدات، إضافة لعدد من المهام مثل (إرشاد ديني كتسوية الصفوف- إنهاء الملاحظات الشرعية في المصليات- إرشاد مكاني داخل الحرم وساحاته- الإجابة عن أسئلة واستفسارات القاصدات).

كما تم تفويج الحشود النسائية داخل المصليات النسائية وإلى المطاف والمسعى بكل كفاءة ومهنية، وذلك للحدّ من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود، وذلك بإشراف متواصل وتنفيذي من قبل القيادات النسائية، حيث يتم تمركز ووجود الموظفات في المطاف والبدرومات، وكل أرجاء البيت العتيق، والتوسعة السعودية الثالثة.

  

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