أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 193 ألفا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 193 ألفا و770 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و717 دبابة و7 آلاف و238 من المركبات المدرعة و2992 من النظم المدفعية و552 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و306 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و936 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 375 من المعدات الخاصة و2554 طائرة مسيرة وإسقاط 947 من صواريخ كروز".

الدفاع الروسية تُعلن مواصلة التقدم غربي أرتيومفسك (باخموت)

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت مواصلة التقدم غربي مدينة ارتيومفسك (باخموت).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنها قامت بتدمير أحد الجسور في مدينة أرتيومفسك والذي استخدمته قوات كييف لتوريد الذخيرة والاحتياطات إلى المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس أن قواتها قضت على نحو 630 جنديا أوكرانيا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي، كما أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في سماء خيرسون.

من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة ​التحقيق الروسية​، ألكسندر باستريكين أن الهجوم على الكرملين يؤكد أن تنفيذ الهجمات الإرهابية هو أسلوب نموذجي للقوميين الأوكرانيين.

وكشف باستريكين - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - عن أن المحققين الروس بصدد الكشف جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهدف ​الكرملين​.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد قامت في وقت سابق بفتح قضية جنائية بموجب المادة (205) من ​القانون​ الجنائي الروسي، فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف توجيه ضربة باستخدام طائرات دون طيار لمقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين.

وحاولت طائرتان بدون طيار يوم الثلاثاء الماضي مهاجمة الكرملين، وأكدت روسيا أنها محاولة اغتيال أوكرانية للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.