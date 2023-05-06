السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بحبس عاطل لترويجه مخدر الهيروين بالمرج الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم السبت، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة المرج الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهم.

كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.

كان قسم شرطة مدينة المرج تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة و تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام، ومبلغ 4500 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهواتف المحمولة  لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل مخدر نيابة المرج

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