السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد استطلاع رأي المفتي.. الحكم على قاتل 7 من أسرته اليوم

اعدام
اعدام

تصدر الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، الحكم على المتهم "ي.ع.ا" بعد إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل 7 من أسرته، بينهم زوجته وأبناؤ،ه في القضية المقيدة برقم 5973 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبدالكريم عبدالعزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ من إدارة شرطة النجدة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة إطلاق نار على أسرته وذويهم بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان عن أنه على إثر تلقي بلاغ بالواقعة من شرطة النجدة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان ارتكاب الواقعة، فأبصر المجني عليهم مضرجين في دمائهم، كلا من المجني عليه "م.ال.ح"، و"س.س.إ" ربة منزل، والمجني عليه "أ.ال.م"، والطفل المجني عليه "آ.ي.ع"، والمجني عليها الطفلة و"أ.ي.ع"، والمجني عليه الطفل، "و.ي.ع"، وشرع في قتل الطفل "ئ.ي.ع"، وتبين قيام المتهم "ي.ع.ح" بارتكاب الواقعة، وأنه سلم نفسه طواعية لقسم شرطة الرمل ثان، وقدم السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

الدائرة 34 جنايات الإسكندرية أوراق القضية فضيلة مفتي الديار المصرية الراي الشرعي المستشار محمد السيد محجوب

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