السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الخامس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس المتهمين بسرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع  الخامس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى الفيلات السكنية  بالقاهرة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد الأشخاص، يفيد باكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقه بعض المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية، ولم يتهم  أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

باتخاذ الإجراءات اللازمة تم استهدافه وضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، بالاشتراك مع شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة التجمع القاهرة

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