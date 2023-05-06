أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع فترة "الخماسين"

شهدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أمس، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع فترة الخماسين المقدسة.

الأنبا توما يترأس القداس الإلهي والمناولة الاحتفالية بالكويت

إذ ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي للبنان ودول الخليج، صلاة القداس الإلهي، والمناولة الإحتفالية لعدد من أبناء الطائفة، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالكويت.

جاء ذلك بمشاركة الأب يسى زكريا راعي الكنيسة، بحضور وتشريف السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت.

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس قداس الذكرى الأولى للأب ستيفن لبط بمشاركة المطران شامي



كما ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس الذكرى السنوية الأولى، بالطقس اللاتيني، لانتقال طيب الذكر، الأب ستيفن لبط، وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبي الأب ستيفن.

وألقى مطران الكنيسة اللاتينية بمصر عظة القداس الإلهي، كما قدم النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك كلمة رثاء، بالإضافة إلى عدد من الترانيم الروحية، بقيادة جماعة عمانوئيل - مصر.

وعقب الذبيحة الإلهية، ترأس المطران شامي، صلاة النياحة، بالطقس البيزنطي، بمشاركة الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، بمصر الجديدة، والأب يوسف نبيل أشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة للروم الكاثوليك، بمصر الجديدة.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المجلس الجديد لخدمة مار منصور بالقاهرة



كما استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مجلس الإدارة الجديد لخدمة مار منصور بالقاهرة، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

دار الحوار حول مسيرة تجديد الخدمة لنشاط مار منصور بالقاهرة، كما تضمن اللقاء زيارة الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي.