السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى| حسين الشحات: جماهير الأهلى عامل إيجابى للفوز

حسين الشحات
حسين الشحات

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويح بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏

وقال الشحات «أهنئ كل جماهير الأهلي بالفوز بلقب كأس السوبر، والتي دعمت الفريق منذ اللحظة الأولى لتواجدنا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي».

وأضاف الشحات «واجهنا سوء حظ في أكثر من مناسبة باستاد محمد بن زايد، ولكن اليوم نجحنا في الفوز والتتويج بلقب السوبر».

واختتم الشحات «شعبيتي في الإمارات لا تمثل ضغطًا عليَّ، بالعكس كانت عاملًا إيجابيًّا لي، والأهم منذ ذلك إسعاد كل جماهير الأهلي باللقب».

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