الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أصيب بإغماء مفاجئ| أول تعليق لـ محمود متولى بعد التتويج بالسوبر

محمود متولي
محمود متولي

طمأن محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، في اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد وتتويجه بالبطولة.

وأكد “متولي” في تصريحات له على هامش اللقاء، أنه بخير وحالته الصحية جيدة.

وأعرب “متولي” عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وأكد: “نستحق التتويج بالبطولة”.

وتعليقًا على المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: “نسعى دائمًا للفوز بكل مباراة، ونعتبر أن كل المواجهات مباريات كؤوس، وسنستعد بقوة لمواجهة الترجي”.

محمود متولى السوبر المصرى بيراميدز الاهلى

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