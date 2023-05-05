جمال عبد الحميد: انفصال عبلة كامل عن محمود الجندى منع تواجده فى "ريا وسكينة"

قال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، إنه عرض على الفنان محمود الجندي دوراً مهماً في مسلسل "ريا وسكينة" ولكن الفنانة عبلة كامل رفضت مشاركته في العمل نظراً لحداثة انفصالها عنه، معبراً: "قالت لي مش كل اللي عاوزه تجيبه".

ريا وسكينة

وأكد المخرج جمال عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفنانة إلهام شاهين اعتذرت هي الأخرى عن المشاركة في مسلسل "ريا وسكينة" قبل التصوير بخمسة أيام فقط، معبراً: "كانت متعاقدة على فيلم ومسلسل في نفس الوقت ولكنها بكت لحزنها على اعتذارها عن هذا الدور".

العودة للفن

وتابع: "حزين جداً على إن عبلة كاملة رافضة العودة للفن، حاولت اتصل بها كثير لكن دون جدوى، قررت الاعتزال بعد ما إيدها اتكسرت في أحد الأعمال الدرامية مؤخراً".