هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على المشروع النووي المصري

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تأثر على الإطلاق على المشروع النووي المصري.

المشروع النووي المصري

وأكد الدكتور أمجد الوكيل، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الصبة الخرسانية الأولى والثانية للمشروع تم تنفيذها قبل موعدها الرسمي، ومن المخطط تنفيذ الصبة الخرسانية الثالثة أيضاً قبل موعدها لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

وأضاف في حديثه، أن إنجاز الصبات الخرسانية قبل موعدها دليل على الجهد المبذول من جانب الشركة الروسية وكذلك الجانب المصري، معبراً: "نحن منفتحين على التعاون مع كافة دول العالم وليس روسيا فقط".

موقع الضبعة

وأشار إلى أن الدولة المصرية من خلال هذا المشروع تسعى إلى تحقيق إنجاز الحصول على طاقة نووية سلمية والارتقاء بمستوى المعيشة للشعب المصري بأكمله.

وذكر أن اختيار موقع المحطة النووية يمر بمجموعة من الدراسات، ومصر بدأت منذ زمن طويل دراسة المواقع التي يمكن أن يقام بها محطة نووية، وتم الاستقرار على موقع الضبعة الخالي من الفجوات الأرضية، وخلوة من الكثافة السكانية المرتفعة، إضافة إلى وجوده بجوار وبالتالي سهولة أعمال التبريد.