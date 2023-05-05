"متغير كورونا".. هل اللقاحات فعالة للتصدى للفيروس الجديد أركتوروس؟

تصدر المتغير الجديد لفيروس كورونا "أركتوروس" مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار مخاوف سكان العالم، حيث تم تحديده في الهند في وقت سابق من هذا العام وانتشر إلى 29 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ولا يزال جزءًا من سلالة أميكرون، لذا فهذه هي المتغيرات الخاصة التي رأيناها خلال العام الماضي طفرة تجعلها أكثر قابلية للانتشار وفقًا لما ذكره موقع "cbsnews"، فقد أبلغت وزارة الصحة الهندية عن 10158 حالة إصابة جديدة بكوفيد اليوم وحده، أي ما يقرب من ضعف العدد 5335 الذي تم الإبلاغ عنه قبل أسبوع.

هل أعراض أركتوروس مختلفة؟

عندما يتعلق الأمر بالأعراض، أوضح أن التهاب الحلق والسعال والحمى من الأعراض الأساسية، ولكن الأعراض الجديدة هي التهاب الملتحمة، أو كما نعرفها بشكل أكثر شيوعًا باسم "العين الوردية".

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد، أن فيروس "أركتوروس" قد ينتشر عالميًا ويسهم في زيادة حدوث الحالات، ومع ذلك في الوقت الحالي، لا توجد إشارة مبكرة على تحوله إلى الوباء.

لماذا أثار فيروس أركتوروس مخاوف العلماء؟

تراقب منظمة الصحة العالمية حاليًا سلالة Arcturus، حيث يقول المسئولون إن لديها بعض الطفرات المثيرة للقلق، حيث أكدت الدكتورة ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لبحوث فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، أن الباحثين لم يشهدوا تغييرًا في الشدة لدى الأفراد أو في السكان.

هل اللقاحات فعالة للتصدي للفيروس الجديد؟

أكد الباحثون، أنه على الرغم من أنه النوع الأكثر عدوى، حتى الآن، إلا أنه لا يبدو أكثر فتكًا من سلالات فيروس كورونا الأخرى، لكن ارتفاع عدد الحالات قد يضع منظمة الصحة العالمية تحت الضغط.

تشير النتائج المبكرة إلى أن "أركتوروس"، ليس لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنةً Omicron العرضية الأخرى، حتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتغير، فمن المرجح أن تستمر المناعة في الصمود.