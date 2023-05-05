الصحة العالمية تعلن رسميًا انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، رسميًا، برئاسة تيدروس أدهانوم، عن انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن القرار له تأثير عملي ضئيل ولكنه لحظة مهمة في النضال ضد فيروس أودى بحياة الملايين وقلب الأرواح في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها بشأن كوفيد -19 قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهي علامة فارقة في الخروج المتقطع من جائحة أودت بحياة الملايين حول العالم وقلبت الحياة اليومية رأسًا على عقب.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، من الناحية العملية لا يتغير القرار كثيرًا، لقد أنهت العديد من البلدان بالفعل حالات الطوارئ الخاصة بـCovid، وابتعدت عن جميع قيود الصحة العامة المطبقة للسيطرة على الفيروس، سترفع الولايات المتحدة حالة الطوارئ الخاصة بـCovid في 11 مايو.

وسيستمر الفيروس في الحصول على حالة وبائية وفقًا للصحة العالمية، لكن تم رفع حالة الطوارئ، حيث يعتبر التصنيف- الذي يُطلق عليه رسميًا "حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي"- لحظة مهمة في تطور العلاقة الإنسانية مع فيروس كورونا الجديد.

ويقول سريناث ريدي، الذي قاد مؤسسة الصحة العامة في الهند خلال الوباء، إن قرار رفع حالة الطوارئ كان مناسبًا، بسبب المستويات المرتفعة على مستوى العالم من المناعة ضد Covid، الناتجة عن التطعيم أو العدوى أو كليهما.

وأضاف: "لم يعد يمتلك نفس المستوى من الخطر"، مضيفًا أن كوفيد "حقق مستوى من التوازن، نوعًا معينًا من التعايش مع المضيف البشري".

قال الدكتور ريدي إن إنهاء حالة الطوارئ يجب أن يتم تقديره أيضًا باعتباره لحظة إنجاز إنساني واحتفال بالعلم، مشيرًا إلى أنه من المهم أن ندرك أن ما جعل الفيروس يغير شخصيته ليس فقط علم الأحياء التطوري، ولكن أيضًا حقيقة أننا جعلناه أقل ضراوة، عن طريق التطعيم، والأقنعة، من قبل عدد من الجمهور، وتطبيق التدابير الصحية".

على الصعيد العالمي، تم الإبلاغ عن 765222932 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد، بما في ذلك 6921.614 حالة وفاة، تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من 3 مايو.