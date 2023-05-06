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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء فى مصر.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 6-5-2023

الحديد
الحديد

انخفاض مؤقت في سوق مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت السبت 6-5-2023، وذلك بسبب استقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية، مما أثر على ثبات أسعار المواد المستوردة الداخلة في صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك عقب عدة ارتفاعات متتالية منذ الربع الأخير من عام 2022.


مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 6-5-2023

يعرض "الدستور" للقراء أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 6-5-2023 وفقًا للأسعار الأخيرة التي أعلنت عنها مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب في مصر والتي يتحكم فيها بشكل كبير ثبات أسعار الصرف في البنوك المصرية وهى كما يلي:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40200 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 40200 جنيه للطن.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 5-5-2023

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سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 39000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 39000 جنيه للطن.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 5-5-2023

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سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية المسلح 1960 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1940 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1960 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1870 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 2000 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 2000 جنيه للطن.
سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1780 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1780 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الأسيوطي 1650 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة القليوبية 1780 جنيهًا للطن الواحد.

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