الأمم المتحدة: 19 مليون سودانى مهددون بسوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 19 مليون سوداني قد يعانون سوء تغذية حادا خلال الأشهر المقبلة، وذلك جراء الاشتباكات الحادة والاقتتال العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم والعديد من المناطق الأخرى.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، إنها تطلب من الحكومات عدم إعادة الناس إلى السودان حيث يستمر القتال بين جنرالين متنافسين.

وقالت إليزابيث تان ، مديرة الحماية الدولية بالمفوضية، للصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف: "ننصح الحكومات بعدم إعادة الأشخاص إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك، مضيفة أن هذا ينطبق على المواطنين السودانيين، والأجانب بمن فيهم اللاجئون الذين يتم استضافتهم في السودان ، والأشخاص عديمي الجنسية ، وكذلك أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أو أي شكل آخر من أشكال الهوية".

وقال شهود إن العاصمة السودانية الخرطوم تعرضت لمزيد من الغارات الجوية وإطلاق النار يوم الجمعة، في قتال أسفر عن مقتل المئات وتسبب في نزوح ما يقرب من نصف مليون شخص من منازلهم.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف فروا من السودان إلى دول مجاورة.