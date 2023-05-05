جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة 35

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي البريميرليج، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بدء الجولة 35 والمقرر لها غدًا السبت.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 35