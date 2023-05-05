السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة 35

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي البريميرليج، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بدء الجولة 35 والمقرر لها غدًا السبت.

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد انتهاء الجولة 34

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 35

مركزفريقلعبفازتعادلخسرنقاط
1مانشستر سيتي33254479
2آرسنال34246478
3نيوكاسل يونايتد331811465
4مانشستر يونايتد33196863
5ليفربول34178959
6برايتون32167955
7توتنهام هوتسبير341661254
8أستون فيلا341661254
9برينتفورد341214850
10فولهام341361545
11كريستال بالاس3410101440
12تشيلسي331091439
13بورنموث341161739
14وولفرهامبتون341071737
15وست هام يونايتد34971834
16ليستر سيتي34862030
17ليدز يونايتد34791830
18نوتينغهام فورست34791830
19إيفرتون346111729
20ساوثهامتون34662224
الدورى الانجليزى ترتيب الدورى الانجليزى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ارسنال مانشستر سيتى ليفربول

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