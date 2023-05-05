ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد انتهاء الجولة 34

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبة البريميرليج، عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 34، حيث رفع النجم المصري محمد صلاح، رصيد أهدافه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2022-2023، بعدما سجل هدفًا في مباراة فريقه ليفربول أمام فولهام.

انتهت منذ قليل آخر مباراة فى الجولة 34 بين مانشستر يونايتد وبرايتون بفوز الأخير بركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد أحرز هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 39، من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد تدخل على داروين نونيز، فى مباراة فريقه أمام فولهام والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف.

هالاند يتربع على صدارة الهدافين

ويتصدر إيرلينج هالاند ترتيب الهدافين، وقد سجل لمانشستر سيتي في مباراته أمام وست هام يونايتيد والمؤجلة أيضًا من الجولة الثامنة والعشرين، ونستعرض لكم فى السطور التالية جدول ترتيب الهدافين بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام، وكذلك هدف هالاند في شباك وست هام يونايتيد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 34