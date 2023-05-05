الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد انتهاء الجولة 34

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبة البريميرليج، عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 34، حيث رفع النجم المصري محمد صلاح، رصيد أهدافه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2022-2023، بعدما سجل هدفًا في مباراة فريقه ليفربول أمام فولهام.

انتهت منذ قليل آخر مباراة فى الجولة 34 بين مانشستر يونايتد وبرايتون بفوز الأخير بركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

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موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد أحرز هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 39، من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد تدخل على داروين نونيز، فى مباراة فريقه أمام فولهام والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف.

هالاند يتربع على صدارة الهدافين

ويتصدر إيرلينج هالاند ترتيب الهدافين، وقد سجل لمانشستر سيتي في مباراته أمام وست هام يونايتيد والمؤجلة أيضًا من الجولة الثامنة والعشرين، ونستعرض لكم فى السطور التالية جدول ترتيب الهدافين بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام، وكذلك هدف هالاند في شباك وست هام يونايتيد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 34

  1. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 35 هدفًا.
  2. هاري كين، توتنهام، 25 هدفًا.
  3. إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفًا.
  4. محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.
  5. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
  6. جابريل مارتينيلي، آرسنال، 15 هدفًا.
  7. كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا.
  8. مارتن أوديجارد، آرسنال، 14 هدفًا.
  9. أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.
  10. بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

 

الدورى الانجليزى ترتيب هدافى الدورى الانجليزى الجولة 34 هالاند محمد صلاح

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