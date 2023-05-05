فوز عبد الرحمن عرابى ابن محافظة الفيوم فى الدور الـ32 من بطولة العالم للملاكمة

فاز اليوم الجمعة، البطل المصري ابن محافظة الفيوم، عبد الرحمن عرابي، لاعب منتخب مصر للملاكمة في وزن 81 كجم على نظيره بطل منتخب فرنسا، ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة العالم للكبار المقامة حاليًا في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وبهذا الانتصار يتأهل عبد الرحمن عرابي لاعب المنتخب المصري للملاكمة، لثمن نهائي بطولة العالم والمقامة بطشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 1 وحتى 14 مايو الجاري.

الجدير بالذكر أن جوائز البطولة تبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي حيث يحصل المركز الأول على 200000 دولار أمريكي، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 100000 دولار أمريكي، ولكل ميدالية برونزية 50000 دولار أمريكي“، ومن المنتظر أن تكون نفس تلك الجوائز للسيدات أيضا تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين.