السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: الرئيس السيسى حرص على خلق قواسم مشتركة لأبناء الوطن الواحد

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا في مشهد مكاشفة ومصارحة وشفافية، مؤكدًا أننا كنا في حاجة إلى حوار وطني، وقد سبق وأطلقنا هذه الدعوة منذ أكثر من عام ونصف. 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق هذه الدعوة كان يعني تمامًا مدى الجدية ومدى الإحساس بالمسئولية، ومدى السعي إلى إيجاد قواسم مشتركة بين أبناء الوطن الواحد، ليتحاوروا ويتناقشوا، حتى يصلوا في النهاية إلى نتيجة حقيقية وموضوعية، مرتبطة بمسئولية كل مواطن عن هذا البلد، ومسئولية كل مواطن عن مؤسسات هذا البلد، وعن الحاضر والمستقبل.

وأوضح أنه عندما نتحدث بهذه اللغة، فنحن نعني تمامًا الفارق ما بين لغة الإثارة وما بين لغة الموضوعية التي تقرأ المشكلة وتقدم البديل، معقبًا: "نحن في حاجة إلى بدائل حقيقية، فليس مطلوبا دغدغة مشاعر الشارع، فالشارع ليس في حاجة إلى دغدغة مشاعره، الشارع يشعر بالأزمة ويعاني، لكنه لم يفقد الثقة، ولديه أمل كبير في المستقبل، وإحساس يقيني بأن هذا الوطن سيخرج من أزماته. 

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