الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

4 دول غربية تطالب بجلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الأوضاع فى السودان

السودان
السودان

تستعد العديد من الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لطلب جلسة طارئة لهيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بشأن السودان. 

ومن المقرر أن تطلب بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث تصاعد العنف في البلاد منذ 15 أبريل.

وأظهرت وثيقة يوم الجمعة أن مجموعة من الدول بقيادة أربع دول غربية من المقرر أن تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أزمة السودان الأسبوع المقبل.

كما أظهرت الرسالة المؤرخة في 5 مايو أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من المقرر أن تطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث تصاعد العنف في البلاد منذ 15 أبريل.

وقال دبلوماسيون وفق رويترز إنهم يحظون بتأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا حسبما تقتضي قواعده.

السودان الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا جلسة طارئة لندن حقوق الانسان الحرب

الأكثر قراءة

اتهمته بطردها وسرقة الشبكة.. كواليس خناقة وانفصال حسن شاكوش عن زوجته

ارتفاع عدد المصابين بـ"تسمم البوظة" لـ175

تفاصيل انعقاد أول جمعية تأسيسية لشركة السيليكون المعدنى فى مصر

سقط بهن "أسانسير".. تفاصيل إصابة 4 سيدات بأحد العقارات فى الهرم

رئيس الإمارات يشهد احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ47 لتوحيدها

"القوى العاملة": مصر خارج قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر