4 دول غربية تطالب بجلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الأوضاع فى السودان

تستعد العديد من الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لطلب جلسة طارئة لهيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بشأن السودان.

ومن المقرر أن تطلب بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث تصاعد العنف في البلاد منذ 15 أبريل.

وأظهرت وثيقة يوم الجمعة أن مجموعة من الدول بقيادة أربع دول غربية من المقرر أن تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أزمة السودان الأسبوع المقبل.

كما أظهرت الرسالة المؤرخة في 5 مايو أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من المقرر أن تطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث تصاعد العنف في البلاد منذ 15 أبريل.

وقال دبلوماسيون وفق رويترز إنهم يحظون بتأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا حسبما تقتضي قواعده.