الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عماد متعب: لاعبو الأهلي أمامهم فرصة ذهبية لحصد 7 بطولات في عام واحد

عماد متعب
عماد متعب

أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي المارد الأحمر أمامهم فرصة تاريخية لتسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب حال حصد جميع البطولات التي يتنافس عليها الفريق.

وقال متعب في تصريحات له، إن لاعبي الأهلي تمكنوا من حصد كأس مصر للموسم الماضي، وينافسون اليوم على لقب السوبر المحلي للموسم الماضي.

وأمام الأهلي بطولات كأس مصر وبطولة الدوري والسوبر المحلي بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا وفي حال حصد اللقب سينافسون على السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء على ستاد "محمد بن زايد" بمدينة أبو ظبي في كأس السوبر المصري.

عماد متعب الاهلى 7 بطولات في عام واحد السوبر المصرى بيراميدز

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