الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اتهمته بطردها وسرقة الشبكة.. كواليس خناقة وانفصال حسن شاكوش عن زوجته

حسن شاكوش
حسن شاكوش

حالة من الجدل أثارها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن اتهمته زوجته بسرقتها وطردها من عش الزوجية، وسط تفاعل كبير بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يمض على زواجهما إلا أيام معدودة.

تفاصيل خلاف حسن شاكوش وزوجته 

بداية الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته كانت قبل أيام، حيث طرد "شاكوش" زوجته من مسكن الزوجية ورفض السماح لها باصطحاب منقولاتها، الأمر الذي دفع الأخيرة لتحرير محضر ضده اتهمته فيه بسرقتها بقسم شرطة مدينة 6 أكتوبر.

واتهمته في المحضر بالاستيلاء على المنقولات الزوجية، وشبكتها، ووصل أمانة لصالحها ضده، مشيرة إلى أنه خاص بمؤخر الصداق وقام بالإمضاء عليه بعد الاتفاق بينه وبين أهلها، مؤكدة أنها أرادت الصلح بينهما، ولكنه رفض وطلب إنهاء علاقتهما الزوجية دون إعطائها حقوقها، مما دفعها لتحرير محضر ضده.

أزمة زواج حسن شاكوش السري 

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي أزمة حسن شاكوش وزوجته، بحلقة استضافته خلال رمضان الماضي في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بعد اتهام شيخ الحارة له بأنه متزوج من امرأة أخرى دون علم زوجته الجديدة.

وقال شاكوش: "أكتر حد ممكن أعمل حاجة علشانه هي أمي، وحياة أمي أنا مش متجوز غير ريم، ولو في واحدة معاها ورق يثبت إني جوزها تطلعه".

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