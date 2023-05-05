الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عنصر إجرامي في مواجهة مع الشرطة أثناء ضبطه وزميله بالقليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وكرًا إجراميًا اختبأ بداخله عنصرين شديدي الخطورة، وبادر المتهمين بإطلاق النار على القوات، التي تعاملت معهم بالمثل، مما أسفر عن إصابة أحدهما وضبط الآخر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتي “مخدرات” محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وسبق اتهامهما في 18 قضية أبرزها مخدرات، سلاح، سرقة، مقاومة سلطات مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار ناري تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وعثر بحوزتهما على “بندقية آلية، فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، 3 اسطوانات من مسحوق الهيروين وزنوا 750 جرامًا، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتجار فى المواد المخدرة السجن المؤبد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة اللواء نبيل سليم تحريات قطاع الأمن العام كمية من مخدر الهيروين مديرية أمن القليوبية

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