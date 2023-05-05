برلمانية: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مرحلة مضيئة في المسار السياسي المصري

قالت الدكتورة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مثلت مرحلة مهمة ومضيئة في المسار السياسي المصري للجمهورية الجديدة، حيث اتسمت بالتنوع والاختلاف والشفافية في طرح الأفكار والمواقف وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضافت "زهران"، في تصريحات لها، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، شهدت مشاركة من الأحزاب والقوى السياسية بمختلف التوجهات والأيدولوجيات وشخصيات من جميع التيارات وهو ما يعكس تأكيد الدولة على عدم إقصاء أي تيار أو شخص، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية للجلسة.

ونوهت بأن الحوار الوطني يأتي في توقيت هام وعلى المشاركين فيه الوضع في الاعتبار كافة التحديات التي تواجه الدولة الخارجية والداخلية، والسياسية منها والاقتصادية واقتراح بدائل وحلول غير تقليدية وقابلة للتطبيق.

وأشادت عضو مجلس النواب باقتراح عمرو موسى في كلمته في الجلسة بمشاركة توصيات الحوار مع البرلمان لإمكانية مناقشتها واقتراح وتعديل القوانين.

وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.