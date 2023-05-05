الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس يوجه بسرعة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح سعود

استعرض الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
ووجه خلال اجتماعه في جلسة شئون الطلاب والتعليم بالجامعة، بضرورة سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتبعة للامتحانات من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية متضمنة جميع التعليمات واللوائح الخاصة بالامتحانات وكذلك التعليمات والإجراءات الخاصة بالتكافل كى تكون كافة الإجراءات واضحة ومعلنة للطلاب قبل بدء الامتحانات 
مع التأكيد على الإرشادات بالاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حافظاً على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية.
كما أوصى أ.د. عبد الفتاح سعود بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم  لتحقيق الاتاحه لهم، وشدد على الاهتمام بطلاب الدمج وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم مع الاحتفاظ بجدية الامتحانات.

وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود ضرورة إتمام إجراءات الفحص والصيانة للأمن والدفاع المدني لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.
وعن الإجراءات الطبية تم التأكد على تجهيز غرف الطوارئ الطبية بمستشفى الطلاب وامدادها بالمستلزمات والأدوية للتعامل الفورى مع الحالات المرضية ونشر كافة معلومات التواصل بمنظومة الإسعاف المركزى بالمستشفيات بما يخدم الجامعة بالكامل
وتوجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعة للعمل بكامل قوتها وكامل الفترات المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان.

 

وفي سياق آخر؛ وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم الأحد الماضي،  بضرورة استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، وفقًا للأجندة الزمنية المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الجامعات في هذا الملف الهام.

إعلان جداول الإمتحانات إجراءات الاحترازية الاجراءات الاحترازي الإجراءات الخاصة الاحترازية الاحتفاظ

الأكثر قراءة

اتهمته بطردها وسرقة الشبكة.. كواليس خناقة وانفصال حسن شاكوش عن زوجته

ارتفاع عدد المصابين بـ"تسمم البوظة" لـ175

محمد شريف يقود تشكيل الأهلى الرسمى أمام بيراميدز فى السوبر المصرى

"رجال الأعمال": الحوار الوطنى يدعم مسيرة البناء والتنمية نحو مستقبل أفضل

تفاصيل جديدة فى واقعة تسمم 175 شخصًا بسبب تناول البوظة بقنا

"القوى العاملة" في أسبوع.. الرئيس السيسي والعمال على قلب رجل واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال