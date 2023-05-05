نائب رئيس جامعة عين شمس يوجه بسرعة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

استعرض الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ووجه خلال اجتماعه في جلسة شئون الطلاب والتعليم بالجامعة، بضرورة سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتبعة للامتحانات من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية متضمنة جميع التعليمات واللوائح الخاصة بالامتحانات وكذلك التعليمات والإجراءات الخاصة بالتكافل كى تكون كافة الإجراءات واضحة ومعلنة للطلاب قبل بدء الامتحانات

مع التأكيد على الإرشادات بالاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حافظاً على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية.

كما أوصى أ.د. عبد الفتاح سعود بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم لتحقيق الاتاحه لهم، وشدد على الاهتمام بطلاب الدمج وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم مع الاحتفاظ بجدية الامتحانات.

وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود ضرورة إتمام إجراءات الفحص والصيانة للأمن والدفاع المدني لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وعن الإجراءات الطبية تم التأكد على تجهيز غرف الطوارئ الطبية بمستشفى الطلاب وامدادها بالمستلزمات والأدوية للتعامل الفورى مع الحالات المرضية ونشر كافة معلومات التواصل بمنظومة الإسعاف المركزى بالمستشفيات بما يخدم الجامعة بالكامل

وتوجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعة للعمل بكامل قوتها وكامل الفترات المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمان.

وفي سياق آخر؛ وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم الأحد الماضي، بضرورة استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، وفقًا للأجندة الزمنية المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الجامعات في هذا الملف الهام.