تفاصيل مقتل نجل زعيم المافيا الإيطالي خلال احتفالات جماهير نابولي

قُتل ابن زعيم المافيا البالغ من العمر 26 عامًا بالرصاص وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح أمس الخميس، خلال احتفالات مشجعي كرة القدم في نابولي، بعد أن فاز فريق المدينة بأول لقب له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 33 عامًا.

وقالت “الجارديان” في تقرير لها، إن فينتشنزو كوستانزو، الذي كان معروفًا للشرطة ولديه سجل إجرامي "مهم"، قُتل بالرصاص خلال الحفل العفوي في الشوارع الذي أقيم في جميع أنحاء المدينة بعد تتويج نابولي بطلاً.

وكان ابن ماوريتسيو كوستانزو ، المدان بجمعية المافيا ويعتبر أحد زعماء مافيا كامورا، نابوليتان ، في منطقة بونتيشيلي، حيث يستمر الخلاف بين العشائر. وأصيب ثلاثة آخرون خلال الحادث.

وبحسب الشرطة، توفي كوستانزو في المستشفى متأثراً بجراحه من أعيرة نارية.

يحقق المدعون وشرطة كارابينيري في نابولي فيما إذا كان قتله عمدًا على يد عشيرة منافسة أو ما إذا كانت الطلقات النارية عرضية. في العديد من المدن في جنوب إيطاليا ، ليس من غير المألوف أن يحتفل بعض الناس بإطلاق النار في الهواء.

واحتفل عشرات الآلاف من المشجعين طوال الليل ، ولوح الكثير منهم بالأعلام التي تحمل صورة الراحل دييجو مارادونا ، الذي كان نجم نابولي عندما فازت المدينة بآخر لقب لها في الدوري عام 1990 ، بعد التعادل 1-1 أمام أودينيزي، وينفجر نابولي مع فوز النادي المحلي بأول سكوديتو منذ 33 عامًا.