الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 8 حالات تعدي ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي والإزالة الفورية لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

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قال الدكتور محمد حلمي وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بإشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز واصلت حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء حيث قامت  بالتصدى لحاله شروع في بناء مخالف عبارة عن حفر أساسات تمهيدا للبناء المخالف وتم علي الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف مشيرا إلى أنه وجه بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ماتم رصده من مخالفات.

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كما شن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار يرافقه سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز و فرج فتحي رئيس الوحدة المحلية الحسينية ومحمد ابراهيم رئيس حي غرب وفني تنظيم غرب وإدارة الإزالات والإشغالات حملة لإزالة التعديات حيث تم إزالة حالتين بناء مخالف بشارع متفرع من العاشر من رمضان وتم نسليم الموقع الي مسئول تنظيم المنطقة للمتابعة كما إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة قيراط وتم ردم الحفر بالكامل، وفك شدة خشبية بحوض ظهر الجمل بالحسينية دور ثالث علوي استعداداً لصب أعمدة خرسانية.

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كما قام عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئول الزراعة والتنظيم بإيقاف حالة تعدٍ قبل الشروع في عملية الحفر خارج الحيز العمراني أرض تعاون زراعي بعزبة علي أفندي سعيد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد، حيث نفذت الوحدة المحلية باشراف علي الكيال وفضل الجبالي نائبا رئيس المركز إزالة حالة تعدٍ بالبناء فى المهد بحى غرب داخل الحيز العمراني بمساحه 90 متر بحضور رئيس حي غرب ومسئولي التنظيم كما قامت الوحده المحليه لقريه ابوان بإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية جوادة على مساحة 24 سهمًا، بحضور رئيس قرية ابوان ومسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقاً للقانون.

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إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز المنيا مغاغة وبني مزار ومطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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