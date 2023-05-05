السوبر المصري| الأهلي يصل إلى ملعب محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة بيراميدز

أنهي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، المحاضرة الفنية الأخيرة مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ويتوجه الفريق حاليًّا من مقر إقامة البعثة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إلى ملعب محمد بن زايد استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يؤدون مرانا بدنيا خفيفا في بفندق الإقامة ظهر اليوم الجمعة، وفقا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر، المدير الفني للفريق؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز مساء اليوم.

وخاض الفريق مرانه الأخير مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، واستغرق قرابة الساعة، وأدى الفريق خلاله تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة 15 دقيقة، ثم قاد بعدها كولر اللاعبين في فقرة تدريبية، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح

وقال مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي،إن الفريق جاهز لمواجهة بيراميدز على لقب بطولة السوبر المصري التي تجمع الفريقين في الإمارات.

وأشار إلى أن بيراميدز منافس قوي ولديه طموح للفوز بأول بطولة في تاريخه، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، لكن الأهلي درس كل شيء يتعلق بالفريق المنافس، خاصة أن الفريقين تقابلا منذ فترة قصيرة في نهائي كأس مصر، مما يسهل على الجهاز الفني فرصة التحضير المناسب للمباراة.

وأضاف: «الأهلي لا يعاني من أي مشاكل، ولدينا عناصر مميزة في كل المراكز.. بحثنا عن تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، لكني فلسفتي دائما هي البحث عن أفضل العناصر.. ، محمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين مميزين للغاية، وقمنا بتطوير فلسفتنا وأصبح لاعبو الوسط والمدافعون يسجلون الأهداف أيضا.. ونسير بشكل جيد ونحقق أهدافنا».

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة.