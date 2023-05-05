الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثانى.. حملات تموينية لمتابعة الأسعار بمحطات الوقود فى الإسكندرية (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

واصلت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة محمد سعد الله، وكيل الوزارة، عملها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة أعمال الحملات التموينية للأجهزة الرقابية للمديرية لمتابعة الالتزام بإعلان أسعار المواد البترولية بمحطات الوقود، حيث واصلت الإدارات التموينية عملها لليوم الثاني على التوالي خلال الإجازات الرسمية.

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وقامت إدارة الرقابة بالمديرية، وإدارة تموين المنتزه، وإدارة تموين وسط، وإدارة تموين، شرق، وإدارة تموين غرب والجمرك، وإدارة تموين العجمى، وإدارة تموين العامرية، وإدارة تموين برج العرب برئاسة مديرى الإدارات، ومتابعة جمال عمار وكيل المديرية، ورصد ومتابعة المركز الإعلامى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، بشن حملات تموينية على محطات تموين السيارات والأسواق والمخابز البلدية التي تعمل بالسولار.

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وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات وهي: تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لتوقفها عن العمل بدون إذن مسبق، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت، ومحضر لمحطة تموين سيارات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش. 

كما تم تحرير 17 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وغير الغذائية بالأسواق، ومنها 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

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تموين الإسكندرية لليوم الثاني حملات تموين الاسكندريه أسعار الوقود محطات تموين السيارات

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