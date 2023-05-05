"وظائف خضراء".. كيف ألقت التغيرات المناخية بتأثيرها على سوق العمل في مصر؟

مع التغيرات المستمرة في المناخ، وما أعقبها من تلوثات بيئية تهدد مستقبل الأرض أصبح التغير في جميع المجالات أيضًا إلى النحو الذي يقلل من الأضرار التي لحقت بهذا المناخ هو السبيل الأول الذي تتخذه مصر في طريق شهد لها العالم بنجاحها في خطواتها عليه، وأطلق على هذا الطريق طريق الاقتصاد الأخضر وهو الذي استطاع تحويل الوظائف المعتادة إلى وظائف أخرى من شأنها الحفاظ على البيئة ومواكبة التغيرات المناخية السلبية لوقف تأثيراتها أو التقليل منها تعرف باسم “الوظائف الخضراء”.

ما هي الوظائف الخضراء؟

طبقًا لتعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن فرص العمل الخضراء أو الوظائف الخضراء، هى تلك الوظائف المرتبطة بالعمل فى عدد من المجالات منها الزراعة والتصنيع والبحث العلمى، وكذلك التطوير والأنشطة الإدارية والخدمية، والتى تسهم بشكل كبير فى حفظ أو استعادة الجودة البيئية وتحقيق الاستدامة بجوانبها المتكاملة إذ أن هذه الوظائف تسعى طبقًا لتصنيفات إحصاءات العمل للحفاظ على المياه والغابات المستدامة، والوقود الحيوي، والطاقة الحرارية الأرضية، اضافة إلى المعالجة البيئية، والاستدامة.

تصنف الوظائف الخضراء بأنها تلك الوظائف التي ينتج عنها سلعًا أو يقدم من خلالها خدمات مرتبطة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وكيفية العمل على جعل عمليات إنتاج المؤسسات أكثر صداقة للبيئة، ومدى استخدام الموارد الطبيعية بشكل أقل.

إنفوجراف الدستور

وتتضمن تعريفات الوظائف الخضراء عددًا من الوظائف، يمكن تسميتها بوظائف الاستدامة أو الوظائف البيئية أو الوظائف الإيكولوجية، منها مدققى الطاقة، والعاملين فى إعادة التدوير، والعاملين فى المركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وغمر النفايات والنفايات الصلبة البلدية وزيادة كفاءتها، ومن هذه الوظائف، فنى توربينات الرياح، مستشار الطاقة الشمسية، مصمم موضة الاستدامة، ‏صناعة السيارات الخضراء.

تقرير عالمي يثبت ارتفاع الطلب عليها

وطبقًا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 30 أبريل/نيسان 2023، وظائف ومهارات المستقبل، والذي يحلل كيف من المرجح أن تعيد الاتجاهات الكلية وكذلك تبني التكنولوجيا تشكيل أسواق العمل والطلب على الوظائف والمهارات الخضراء خلال الفترة (2023-2027).

ووفقًا للتقرير، أدت الجهود العالمية لإزالة الكربون استجابة لأزمة تغير المناخ إلى ظهور ثروة من الوظائف الخضراء عبر القطاعات والصناعات، والتي فاقت معدل التوظيف الإجمالي على مستوى العالم لأربع سنوات متتالية؛ حيث يتصدر متخصصو المركبات الكهربائية قائمة الوظائف الأسرع نموًا في عام 2023، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يولد سيناريو التحول للأخضر، حوالي 3.5٪ من نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، وزيادة في معدلات التوظيف بمقدار 30 مليون وظيفة على مستوى العالم في مجالات الطاقة النظيفة والكفاءة وتقنيات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030.

جهود الدولة المصرية في طرح فرص عمل خضراء

يذكر أن الدولة المصرية توفر من خلال مشروعاتها المستمرة العديد من فرص العمل الخضراء ، وكان أحدث هذه الفرص ما وفرته وزارة البيئة من خلال مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم لأهالي المحافظة.

وحسب ما أشارت وزيرة البيئة ياسمين سعيد إلى أن المشروع يضيف موقع جديد لمناطق الجذب السياحى بمحافظة الفيوم بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجى والحيوانات النادرة لذلك فهو نوع مختلف من السياحة البيئية ويخلق نوع من التكامل والتنوع للأنشطة بمحميات الفيوم وهو ويحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ليحقق أبعاد التنمية المستدامة.

وكانت قد أكدت الوزيرة سابقًا أن مصر حاليًا تشهد تزايدًا فى خلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثمارى والاقتصادى وتخدم البيئة فى نفس الوقت.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لديها وظائف خضراء فى العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، كما حققت العديد من قصص النجاح فى تحويل التحدى البيئى إلى فرصة للاستثمار والعمل والتى تعد خطوات داعمة فى توجه مصر نحو التعافى الأخضر .