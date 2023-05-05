الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأهلى وبيراميدز.. كيف تفاعل الوطن العربى مع مباراة السوبر المصرى؟

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري

ساعات قليلة تفصل جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي، عن بدء أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، وستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، باستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويستضيف ملعب "بن زايد" مباراة السوبر المصري للمرة الثالثة، حيث كانت المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك في عام ٢٠١٧، والمباراة الثانية أيضًا بين نفس الفريقين في عام ٢٠٢٠، وفي المباراتين انتصر نادي الزمالك برجلات الترجيح على حساب النادي الأهلي.

ويُذكر أن مشاركة نادي بيراميدز في مباراة السوبر المصري الحالية، جاءت بصفته وصيف بطولة كأس مصر، وذلك بعد اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في المباراة.

ومن بين ١٩ مباراة لبطولة كأس السوبر المصري حتى وقتنا الحالي، حصد النادي الأهلي لقب السوبر ١٢ مرة، بينما فاز الزمالك ٤ مرات، وحصد البطولة فرق أخرى مرة واحدة فقط، ومنهم أندية طلائع الجيش والمقاولون العرب، وطلائع الجيش.

تفاعل واسع


في الأيام القليلة الماضية، تصدرت مباراة السوبر المصري مؤشرات البحث عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بدءًا من مشاركة فريقي الأهلي والزمالك بها، حتى اعتذار نادي الزمالك عن المباراة قبل أيام قليلة من انطلاقها، ودخول نادي بيراميدز في المنافسة على اللقب.
رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث الذي حظى بها كأس السوبر المصري، الذي سيُقام مساء اليوم، عبر موقع"جوجل" في الوطن العربي، وخاصة قبل انطلاق المباراة بين الأهلي وبيراميدز بساعات قليلة.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مباراة السوبر المصري في الوطن العربي، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا من يوم ٣٠ أبريل الماضي، بنسبة 27%، ليصل في يوم ٢ مايو إلى نسبة 68%.


وفي يوم ٣ مايو، وصلت مؤشرات بحث جوجل في الوطن العربي حول مباراة السوبر المصري، إلى نسبة ٩٩٪؜، ثم تصدرت المؤشرات نسبة١٠٠٪؜، في يوم ٥ مايو، قبل انطلاق المباراة بين الأهلي وبيراميدز بساعات معدودة.

وتبين أيضًا أن  أكثر الدول التي بحثت عن مباراة السوبر المصري، عبر موقع جوجل، هي مصر بنسبة 100%، تليها ليبيا بنسبة 11%، ثم فلسطين بنسبة 10%، والكويت بنسبة 10%، والإمارات بنسبة 9%.

 

تصدر "تويتر"

 

رصد "الدستور" أيضًا في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع مباراة السوبر المصري بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مباراة الكأس بين الأهلي وبيراميدز.


وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول مباراة السوبر المصري، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 82 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات مباراة السوبر المصري نحو 7 مليون و300 ألف مغردًًا، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 7 ملايين و100 ألف مغرد.

وتبين أيضًا أنه تم التغريد حول مباراة الأهلي وبيراميدز، قبل انطلاقها في السابعة والنصف مساءً، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 47٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 14٪؜ ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 34٪؜.

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