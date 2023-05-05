الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود فى أرقين وقسطل لتقديم الخدمات المختلفة

الخدمات
الخدمات

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها بتقديم الخدمات المختلفة بالجودة العالية منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة بدولة السودان الشقيقة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحتواء تداعيات الأحداث الجارية. 

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولاته الميدانية المتواصلة داخل المعابر البرية فى أرقين وقسطل، ومستشفى أبوسمبل الدولى، بالإضافة إلى الموقف الدولى بكركر. 

وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانيًا بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة فى كل الاتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر، مع عدم مغادرة الموقع المتواجد فيه كل منهم، إلا بعد وصول البديل لتحقيق السيطرة الكاملة على المستجدات أولًا بأول.

وأوضح أنه يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقييم داخل هذه المعابر، بجانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل تمركزات سيارات الإسعاف الثابتة، وكذا السيارات المتنقلة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان، والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات، فضلًا عن مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بأسوان والمناطق الحدودية. 

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه يتكامل مع ذلك توفير مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية، وكذا السلع الغذائية، بجانب تقديم كل التسهيلات لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى والمنظمات الدولية لتقديم الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة. 

ولفت إلى أنه يتم أيضًا بشكل يومى تمهيد الطرق المؤدية للمعابر البرية، ورفع المخلفات أولًا بأول، بجانب العمل على تشغيل العبارات النيلية على مدار اليوم بالكامل ليلًا ونهارًا لاستيعاب أعداد الوافدين القادمين من السودان، ونقلهم من قسطل شرقًا إلى مدينة أبوسمبل غربًا. 

وكشف أشرف عطية عن أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة اعتمادًا على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة، وبما يسهم فى الإصحاح البيئى المطلوب باعتبارها واجهة للدولة المصرية.

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