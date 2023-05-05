نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم 170 جهة متعاقدة معها

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية حفلا لتكريم كافة الجهات المتعاقدة معها بالتعاون مع لجنتى العلاقات العامة والإعلام، والرعاية الصحية والمعاشات بإجمالى 170 جهة مختلفة تُقدم خصومات وخدمات متنوعة للسادة المهندسين وأسرهم.

وفى كلمته؛ رحب الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بممثلى الجهات المختلفة المتعاقدة مع نقابة المهندسين بالإسكندرية فى كافة القطاعات الخدمية منها الصحية والرياضية والترفيهية، وفى مجالات المطاعم والنوادي الرياضية، والاتصالات، ووسائل النقل، والملابس، وصيانة السيارات واكاديميات الأطفال والنوادي الصحية والتى تُقدم خدمات تخفيضات للمهندسين بموجب كارنيه النقابة.

وطالب مسئولى الجهات بوضع لافتة توضح التعاون مع نقابة المهندسين والشعار الخاص بها لديهم لتوضيح للمهندسين وأسرهم المترددين بتوفير النقابة لهم خصم بنسبة محددة في تلك الجهات المعلنة خاصة محافظة الإسكندرية كما طالب الجهات التي لها فروع في محافظات أخرى بالتعميم على مهندسين تلك المحافظات حتى يتثنى لجميع المهندسين على مستوي المحافظات بالاستفادة من الخصومات.

ومن جانبه أكد المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة حريصة على تقديم خدمات متنوعة للمهندسين من خلال عقد بروتوكولات مختلفة مع الجهات لمنح المهندسين خصومات بموجب كارنيه النقابة، مُشيدا بجهود لجنتي الرعاية الصحية والمعاشات والعلاقات العامة والإعلام فى توفير خدمات وعقد بروتوكولات متنوعة.

بينما أكد المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات ، ان اللجنة تحرص على توفير خدمات طبية وصحية متنوعة بجانب مشروع الرعاية الصحية وعقد بروتوكولات مع المعامل والعيادات والمستشفيات الطبية وتوفير هذه الخدمات داخل نادى المهندسين من خلال اليوم الصحى المجانى.

وقال المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام أن اللجنة فى الفترة الاخيرة عملت على التوسع في عقد العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة والإعلان عن هذه الخدمات من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيسبوك التى تحتوى على أكثر من 140 الف متابع لها بالإضافة الي قناة التليجرام التي تحتوي علي أكثر من 20 ألف مهندس بجانب وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما أكد على سعي اللجنة لخدمة المهندسين وأسرهم، منوهًا أن لجنة العلاقات العامة والإعلام بصدد إصدار موقع إلكتروني يحتوى على التعريف بجميع الخدمات النقابية المختلفة والتى تسهل على المهندسين الوصول للمعلومات المطلوبة منها الجهات المتعاقدة معها.

كما تحدث عن شروط الحصول على الخصومات من الجهات المتعاقدة مع نقابة المهندسين بالإسكندرية وهى أن يكون الكارنيه ساريًا مع التنبيه على الخصومات لاصحاب المعاشات وضرورة تعليق لوجو النقابة تيسيرا لمعرفة المهندسين بتوفير خصومات في تلك الجهات والحصول عليها.