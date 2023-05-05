"سويلم" يتفقد حالة الري بمنطقة "قلابشو وزيان" بالدقهلية استجابة لشكاوى المنتفعين

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في زيارة مفاجئة لمحافظة الدقهلية، حالة الري بترعة زيان ومحطة رفع قلابشو ومحطة مصرف نمرة 2، وذلك في ضوء الشكاوى الواردة له من عدد من المنتفعين بشأن حالة الري بمنطقة قلابشو وزيان.

ووجه الدكتور سويلم، خلال الزيارة بقيام السادة رؤساء مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الري بالمرور غدا السبت ،على زمام منطقة قلابشو وزيان وتقييم المنطقة بالكامل "ترع عمومية - مساقي داخلية – مصارف"، وإعداد تقرير يشتمل على وضع حل فوري على المدى القريب وحل مستدام على المدى البعيد لمشاكل الرى بالمنطقة، علي أن يتم عرض نتائج المرور علي الوزير خلال 48 ساعة من تاريخه.

جولة وزير الرى

كما وجه وزير الموارد المائية والري، بقيام المعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز القومي لبحوث المياه - اليوم - بأخذ عينات من المياه بترعة زيان والمساقي الآخذة منها والمصارف الزراعية بالمنطقة، وعمل تحليل لنوعية المياه وخاصة نسبة الملوحة على طول ترعة زيان وبمواقع الشكاوى.

مراجعة موقف المزارع السمكية الواقعة على مصرف قلابشو

كما وجه وزير الموارد المائية والري، أيضًا بقيام هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة عن موقف محطات قلابشو وزيان لعرض حالة هذه المحطات وموقف أعمال الصيانة والتشغيل، مع قيام مصلحة الري بمراجعة موقف المزارع السمكية الواقعة على مصرف قلابشو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه الدكتور هاني سويلم، بقيام مصلحة الري بمراجعة قطاعات الرياح التوفيقي في زمام محافظتي القليوبية والدقهلية، وتحديد التعديات بالردم الواقعة على الرياح والتي تؤثر سلبًا على القطاع المائي، إضافة إلى مراجعة موقف أعمال التطهيرات من الحشائش أو ورد النيل بالرياح.