السوبر المصري| مران خفيف للأهلي بفندق الإقامة لمواجهة بيراميدز ومحاضرة قبل التوجه للملعب

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا في بفندق الإقامة ظهر اليوم، وفقا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز مساء اليوم.

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، واستغرق قرابة الساعة، وأدى الفريق خلاله تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة ١٥ دقيقة، ثم قاد بعدها كولر اللاعبين في فقرة تدريبية وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

في المقابل يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبين في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة)؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز على كأس السوبر المصري.

ويحاضر كولر اللاعبين للتأكيد علي العديد من النقاط الفنية الأخيرة وشرح طريقة اللعب، وفقا للتشكيل المنتظر أن يخوض به المباراة.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الفريق جاهز لمواجهة بيراميدز على لقب بطولة السوبر المصري التي تجمع الفريقين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي اعتاد الدخول أي بطولة من أجل المنافسة على الفوز، وهذا جزء من شخصيته، مؤكدا أن اللاعبين لديهم خبرات ودوافع كبيرة للمنافسة على لقب جديد يمثل أهمية كبيرة للجميع.

وأشار إلى أن بيراميدز منافس قوي ولديه طموح للفوز بأول بطولة في تاريخه، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، لكن الأهلي درس كل شيء يتعلق بالفريق المنافس، خاصة أن الفريقين تقابلا منذ فترة قصيرة في نهائي كأس مصر، مما يسهل على الجهاز الفني فرصة التحضير المناسب للمباراة.

وأضاف: «الأهلي لا يعاني من أي مشاكل، ولدينا عناصر مميزة في كل المراكز.. بحثنا عن تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، لكني فلسفتي دائما هي البحث عن أفضل العناصر.. ، محمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين مميزين للغاية، وقمنا بتطوير فلسفتنا وأصبح لاعبو الوسط والمدافعون يسجلون الأهداف أيضا.. ونسير بشكل جيد ونحقق أهدافنا».

وألمح كولر إلى أنه لا يوجد طرف ضعيف في لقاء السوبر، وكل منهما يقدم كرة مختلفة، لكنهما فريقان مميزان، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يوفر لكهربا الأجواء اللازمة للتركيز في الملعب، وأنه يسير بشكل جيد ويعرف كيف يعزل نفسه عن أي مؤثرات.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.