مدرب نيوكاسل عن كريستيانو رونالدو ونيمار: نريد التعاقد مع لاعبين صغار

كشف إيدي هاو، المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن موقف ناديه من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية، بعد شائعات ربطت النادي بالتعاقد مع الثنائي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة رونالدو في الرحيل عن النصر والعودة إلى أوروبا مرة أخرى، فيما طالب مشجعو باريس سان جيرمان، نيمار، بالرحيل عن النادي، وقاموا بمحاصرة منزله.

وقال هاو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي:"الكثير من الأسماء ليست دقيقة. نحن بحاجة لتعزيز الفريق بحكمة ".

وأضاف:"نريد اكتشاف الأسماء الذي نريد أن نعزز بها الفريق قبل أن تنفجر على المسرح العالمي. نحن بحاجة إلى الذهاب إلى الأسفل ، ونجدهم لاعبين صغار ونطورهم. أنا أعرف الاتجاه الذي نسلكه ".

واقترب نيوكاسل من الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 65 نقطة.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة أرسنال، يوم الأحد المقبل في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.