يرصد لكم “الدستور” دعاء للمتوفي في يوم الجمعة، ويبحث الكثير من المسلمين كل أسبوع عن دعاء للمتوفي للترحم على من فقدنهم في هذا اليوم المميز كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

دعاء للمتوفي يوم الجمعة 5 مايو 2023

1 - اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور، أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين، اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.



2 - اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.



3 - اللهم في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.





4 - اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورا إلى يوم يبعثون، اللهم في يوم الجمعة أذق- (اسم المتوفى)- الجنة ونعيمها، والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.



5 - اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له، يا رب ارحم أبي واغفر له، واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

6 - اللهم في يوم الجمعة ارحم من هبت نسائم ذكراهم على القلوب بعد أن توارت أجسادهم تحت التراب، رحمكم الله يا من رحلتم طويلا، وجعلكم خالدين في جناته.



7 - يا رب كل من انتقل إلى رحمتك؛ أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض، يخير بين أبوابها الثمانية، اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين.



8 - ساعة استجابة يوم الجمعة، يا الله من أبكتني الحياة بخبر موته، وفزع قلبي لرحيله، اللهم ارحم مَيِّتًا ما زال في قلبي حيًّا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.