الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمانة العاصمة المقدسة وجهات الحج تناقش تفعيل خططها لخدمة ضيوف الرحمن

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

بحثت لجنة تطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدسة بأمانة العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية، تفعيل خطط الأمانة والجهات العاملة في الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما بحثت اللجنة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس/”، الاستعدادات لعدد من الأعمال المشتركة في موسم الحج وطرق تذليل كل ما يعترض تنفيذ الأعمال والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات.

واستعرضت الأدوار والمسؤوليات لكل جهة في موسم الحج فيما يخص طرق المشاة بالمشاعر المقدسة والخطط الموضوعة لتتناسب مع التطورات وبعض التحديات، وكيفية إيجاد الحلول وتوزيع الأدوار ودعم الأمانة في تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام استمرارا للتعاون البناء بين كافة الجهات المعنية.

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