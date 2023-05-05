الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتي قسم ومركز شرطة أبو تيج.حملات أمنية لضبط تجار الأسلحة والمخدرات بأسيوط

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد 45 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 9 بنادق آلية و15 بندقية خرطوش و21 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهما، لعدد 29 منهم معلومات جنائية.

كما ضبط عدد 11 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 11 متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 568 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لـ جهود أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الحملات الأمنية ة الأجهزة الأمنية مديرية امن أسيوط إتجار في المواد المواد والأقراص

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