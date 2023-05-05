إصابة 3 سيدات سقط بهن أسانسير عقار بالهرم

أصيب 3 سيدات في سقوط "أسانسير" بهن داخل عقار بحي الهرم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذهن ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين خلف فندق سياج.

انتقل رجال الإنقاذ البري إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط مصعد من الطابق الثالث بشارع صبري متفرع من اللبيني خلف الفندق.

أسفر الحادث عن إصابة “ح .م” بسحجات متفرقة، “ه . ه” اشتباه كسر بالساق اليمنى و"س . ا" سنة اشتباه كسر بالحوض.

نقلت المصابات الثلاث إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.