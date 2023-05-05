أيمن غنيم: مبادرة "حياة كريمة" علامة فارقة في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مبادرة “حياة كريمة” تعتبر علامة فارقة في عهد الرئيس السيسي، التي أطلقها في 2 يناير 2019، بهدف تحسين جودة الحياة للقري الأكثر احتياجاً وهي تعبر عن الفكر الشامل التي تتمتع به القيادة المصرية، من حيث أولاً الاهتمام بمحدودي الدخل والأفراد الأكثر احتياجاً، فضلاً عن التنمية الإقتصادية وصولاً إلي التنمية المستدامة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، فضائية DMC، اليوم الجمعة، المبادرة لها ثلاث مراحل، الأولي للقري ذات نسبةفقر أكثر من 70%، ويشمل حوالي 377 قرية من القري الاكثر احتياجاً في 11 محافظةعلي مستوي الجمهورية، بإجمالي أفراد 3 مليون فرد، المراحلة الثانية هي للقري ذات نسبة فقر من 50إلي 70%، أما المرحلة الثالثة تغطي القري ذان نشبة فقر أقل من 50%.

وأوضح: “الدولة نجحت في إنجاز المرحلة الأولى، بنسبة استثمارات بلغت 8 مليون جنيه في 175 قرية، مما تسبب في توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل سواء مؤقتة أو دائمة”، مشيراً إلى أن الصعيد كان محروم من كافة الخدمات سابقاً سواء الخدمية أو المشروعات وأيضاً البينة الاسياسية حاليا استحوذ علي حوالي 76% من اعتمادات المرحلة الأولى بإجمالي 334 قرية.